Haberler

Cevdet Yılmaz: Madde, Dijital ve Davranışsal Bağımlılıkları da Kapsayan Mücadelemizi Sahada Daha Etkin Hale Getirecek Adımları Kararlılıkla Atıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında madde, dijital ve davranışsal bağımlılıklara karşı çok boyutlu bir mücadeleye vurgu yaptı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısına ilişkin, "Kamu, sivil toplum ve ailelerimizin güçlü iş birliğiyle; madde bağımlılıklarının yanı sıra dijital ve davranışsal bağımlılıkları da kapsayan çok boyutlu mücadelemizi sahada daha etkin hale getirecek adımları kararlılıkla atıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantımızı ilgili bakanlarımızın ve kurum temsilcilerimizin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdik. Bağımlılıkla mücadeleyi; önleyici politikalar, erken teşhis, etkin tedavi ve topluma yeniden kazandırmayı kapsayan bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bu kapsamda, özellikle zorunlu tedavi sürecinin iyileştirilmesine yönelik, ailelerimizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili cevap verecek yeni bir model üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kamu, sivil toplum ve ailelerimizin güçlü iş birliğiyle; madde bağımlılıklarının yanı sıra dijital ve davranışsal bağımlılıkları da kapsayan çok boyutlu mücadelemizi sahada daha etkin hale getirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi koruyan, riskleri erken aşamada tespit eden ve kalıcı sonuçlar üreten politikalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu vesileyle Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu üyelerimiz başta olmak üzere bağımlıkla mücadelemize katkı sunan kurum ve kuruluşlarımıza, STK'larımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti

Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Tek hareketle ünlü fenomeni madara etti

Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var

İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti

Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Tek hareketle ünlü fenomeni madara etti

Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı

Önce silah sesleri duyuldu sonrası korkunç
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim