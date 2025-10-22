Haberler

Bağımlılıkla Mücadele için Koordinasyon Toplantısı

Bağımlılıkla Mücadele için Koordinasyon Toplantısı
Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkinliği ve paydaşlar arasındaki işbirliği vurgulandı.

Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bağımlılıkların azaltılması ve önlenmesi, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve paydaşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla toplantı düzenlendi.

Vali Soytürk, toplantıda, kentte madde bağımlılığı başta olmak üzere gençleri zehirleyen, insan sağlığını tehdit eden ve toplum düzenini bozan her türlü bağımlılıkla kararlılıkla mücadele edeceklerini belirtti.

Bağımlılığın, toplumun tümünü etkileyen, çok boyutlu etkileri olan bir sorun olduğunu aktaran Soytürk, "Bu sorunun çözülebilmesi amacıyla ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarıyla i?birliği içerisinde bağımlılıkları engellemek için çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Toplantıda, madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan ve yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Arzu Çebi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Haberler.com
