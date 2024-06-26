BAGFAŞ çevre kirliliği sorunuyla gündemde

BAGFAŞ zehir saçmaya devam ediyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin havayı nasıl kirlettiği bu kez bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Havayı ve denizi kirlettiği gerekçesiyle zaman zaman gündeme gelen Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş bu kez bir vatandaşın cep telefonu ile kayda aldığı görüntülerle soru işaretlerine neden oldu. Söz konusu görüntülerde fabrikanın bacasından yoğun kara dumanların yükseldiği ve çevreye yayıldığı açıkça görülüyor.

BAGFAŞ'ın çevre kirliliğine neden olduğu iddiaları uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu. Fabrika daha önce de denize bıraktığı deşarj suyuyla Bandırma Körfezi'ni kirlettiği gerekçesiyle defalarca gündeme gelmişti. Diğer yandan özellikle Bandırma ve Bandırma'ya bağlı Edincik Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar fabrikanın baca gazından etkilendiklerini belirtiyorlar. Fabrikanın bacasından çıkan yoğun kokuya sahip duman, hakim rüzgarlar ile taşınarak çevredeki yerleşim yerlerine ulaşıyor. Bu durum, bölge halkının günlük yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilerken, sağlık açısından da ciddi endişelere yol açıyor.