Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı'na Roket Saldırıları: 5 Yaralı
BAĞDAT, 16 Mart (Xinhua) -- Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı'na ve çevresine düzenlenen 5 roket saldırısında 5 kişi yaralandı.
Irak Ortak Harekat Komutanlığı Güvenlik Medya Birimi Başkanı Saad Maan, pazar günü yerel saatle 19.00'da meydana gelen saldırıda, havalimanında çalışan 4 kişi, güvenlik görevlisi ve 1 mühendisin yaralandığını açıkladı.
Maan, saldırının ardından arama operasyonu başlatan güvenlik güçlerinin, başkent Bağdat'ın batısındaki El-Rıdvaniye bölgesinde bir araca gizlenmiş roketatar ele geçirdiğini belirtti.
Saldırının ardından hedef alınan bölgedeki güvenlik komutanları ve istihbarat görevlilerinin görevden alınması talimatı verildiğini belirten Maan, "Yetkili makamlar, gerekli yasal önlemleri almaya ve hedef alınan bölgelerin çevresinde güvenlik önlemlerini sıkılaştırmaya başladı" dedi.