Bağdat'ta saldırı düzenlenen ABD üssünde yangın çıktı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki Victoria askeri üssüne düzenlenen saldırıda yangın çıktığı bildirildi. Yerel basın, yangının görüntülerine sosyal medyada yer verildiğini aktarıyor.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta saldırı düzenlenen ABD askeri üssünde yangın çıktığı belirtildi.
Irak yerel basınına göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki Victoria askeri üssüne saldırı düzenlendi.
Üste çıkan yangının görüntüleri sosyal medyada yer aldı.
Irak makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp