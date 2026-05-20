Bağdat'ta Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Türk Mutfak Haftası kapsamında Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte geleneksel Türk yemekleri ve tatlıları tanıtıldı. Programa Iraklı yetkililer, diplomatlar ve Türkmen temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin katkılarıyla organize edilen etkinlikte, Türk mutfağına ait geleneksel yemekler ve tatlılar tanıtılarak davetlilere ikram edildi. Programa Iraklı yetkililer, diplomatik temsilciler, Türkmen toplumunun temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, etkinlik sırasında Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini misafirlerle paylaştıklarını ifade ederek, "Misafirlerimizle Türk mutfağına ait bu özel lezzetlerin tarihçeleri hakkında bilgi paylaştık. Güzel olan bu etkinliği ilk defa yapabildik. Malum Bağdat'ta güvenlik şartları her zaman izin vermiyor. Hepimizin zevk duyduğu bir etkinlik oldu." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
