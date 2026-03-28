Bağdat'ta patlama sesleri sonrası ABD Büyükelçiliği hava savunma sistemi devreye girdi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta duyulan patlama ve silah sesleri sonrası ABD Büyükelçiliği hava savunma sistemini devreye soktu. Sosyal medyada, şarapnel parçalarının farklı bölgelere isabet ettiği görüntüler paylaşıldı. Irak makamlarından açıklama bekleniyor.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta duyulan patlama ve silah sesleri sonrası ABD Büyükelçiliği tarafından hava savunma sistemi çalıştırıldı.
Bağdat Yeşil Bölge çevresinde patlama ve silah sesleri duyuldu.
Ardından ABD Büyükelçiliği tarafından hava savunma sistemi devreye alındı.
Sosyal medyada, şarapnel parçalarının başkentin farklı bölgelerinde araçlara isabet ettiği görüntüler yayınlandı.
Irak makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp