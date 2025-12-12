Bağdat'ta Osmanlı ve dünya pulları sergisi düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Bağdat Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde Osmanlı ve dünya pullarının yer aldığı bir sergi düzenlendi.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) Irak Koordinatörü Emre Özbilgin, sergi hakkında AA'ya açıklamalarda bulundu.

Pul ve değerli paralar sergisini Bağdat Pul ve Değerli Paralar Koleksiyoncuları Derneği işbirliğinde düzenlediklerini ifade eden Özbilgin, "Bu sergiyle tarihe ışık tutuyoruz ve bu salonda tarihten koku var." dedi.

Özbilgin, amaçlarının tarihe ışık tutmanın yanı sıra bu alandaki koleksiyonculara fırsat sunmak olduğunu dile getirerek, Bağdat halkına bu tarihi etkinliği ziyaret etmeleri çağrısında bulundu.

Özbilgin, sergide tedavülden kalkmış tarihi Osmanlı ve dünyaya ait pullarla mektup kartları ve tarihi belgelerin yer aldığını sözlerine ekledi.

Osmanlı pulları koleksiyoncusu Halid Cemil Rubayi, Osmanlı'nın ilk dönemlerinden son dönemlerine kadar olan pullarına karşı ilgisinin 52 yıl öncesinden başladığını ifade ederek, Osmanlı pullarına ait akademik çalışmalar yaptığını söyledi.

Arap ülkelerindeki Osmanlı pullarının ülkelere göre yaptırıldığını anlatan Rubayi, bunun üzerindeki mühürlerin de her ülkeye göre değiştiğini kaydetti.

Söz konusu sergi 19 Aralık tarihine kadar sürecek.