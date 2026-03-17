Bağdat'ta Hava Saldırısı: Haşdi Şabi Yetkilileri Dahil En Az 6 Kişi Öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen hava saldırısında, aralarında Haşdi Şabi üst düzey yetkililerinin de bulunduğu en az 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırının kimliği belirsiz bir hava aracıyla gerçekleştirildiği bildiriliyor.

BAĞDAT, 17 Mart (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde bir eve düzenlenen hava saldırısında, aralarında paramiliter Halk Seferberlik Güçleri'ne (Haşdi Şabi) mensup üst düzey isimlerin de bulunduğu en az 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Adının açıklanmasını istemeyen Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, salı günü erken saatlerde Cadriyah mahallesinde düzenlenen saldırıda kimliği belirsiz bir hava aracının bir evi bombalayarak yerle bir ettiğini söyledi.

Kaynak, saldırıda 2 üst düzey Haşdi Şabi yetkilisinin yanı sıra kimliği henüz açıklanmayan 1 İranlı danışmanın da hayatını kaybettiğini belirtti.

Son birkaç gün içinde çok sayıda Haşdi Şabi üyesi düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirirken, grup bu saldırılardan ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu.

Kaynak: Xinhua
