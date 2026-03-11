Irak'ın başkenti Bağdat'ta 4 İHA düşürüldü
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik güçleri tarafından Uluslararası Bağdat Havaalanı yakınında 4 insansız hava aracı (İHA) düşürüldüğü bildirildi. Olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Irak Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Korgeneral Saad Maan, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, başkentteki Uluslararası Bağdat Havaalanı yakınında 4 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.
İHA'ların Irak güvenlik güçleri tarafından düşürüldüğünü kaydeden Maan, olayda can kaybı yaşanmadığını ifade etti.
Maan, Uluslararası Bağdat Havaalanı'nın güvenliğini sağlamak için gereken tedbirlerin alındığını aktardı.
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb