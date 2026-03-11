Haberler

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 4 İHA düşürüldü

Güncelleme:
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik güçleri tarafından Uluslararası Bağdat Havaalanı yakınında 4 insansız hava aracı (İHA) düşürüldüğü bildirildi. Olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik güçleri tarafından 4 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Korgeneral Saad Maan, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, başkentteki Uluslararası Bağdat Havaalanı yakınında 4 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

İHA'ların Irak güvenlik güçleri tarafından düşürüldüğünü kaydeden Maan, olayda can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Maan, Uluslararası Bağdat Havaalanı'nın güvenliğini sağlamak için gereken tedbirlerin alındığını aktardı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
