Bağdat'ta 300 Bin Ağaç Dikim Kampanyası Başlatıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 300 bin ağacın toprakla buluşturulması için kampanya başlatıldı.

Bağdat Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanyada, Bağdat'ın farklı yerlerindeki boş alanlarda ağaç dikimine başlandı.

Bağdat Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ammar Musa, ağaç dikim töreninde AA muhabirine, kentte süren kalkınma ve altyapı çalışmaları sırasında bazı ağaçların kesildiği ve zarar gördüğünü belirterek, 300 bin ağaç dikimi kampanyasının bu çerçevede başkentte yeşil alan oluşturma çabası olduğunu söyledi.

Başkentte 12 milyon metrekareden fazla alanda "Bağdat Ormanları" adlı yeni yeşil alan inşa edileceği bilgisini de veren Musa, şehirde daha önce de 400 bin ağaç dikimi yapıldığını kaydetti.