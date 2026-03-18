Bağdat Operasyonlar Komutanı: "Diplomatik temsilciliklerin korunması için önlemler alındı"

Bağdat Operasyonlar Komutanı Korgeneral Velid Halife Mecid el-Temimi, ülkedeki diplomatik temsilcilikler ve büyükelçiliklerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Temimi, Bağdat'ta yabancı basın temsilcileriyle bir araya gelerek yaptığı basın toplantısında, son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Diplomatik heyetler ve elçiliklerin korunması için gerekli tüm tedbirleri aldık." diyen Temimi, başkentte güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu savundu."

Öte yandan Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan da, Irak'taki Haşdi Şabi hedeflerine yönelik saldırılara değinerek, ülkesinin bu saldırıların ardından yasal hakkının saklı tutulduğunu söyledi.

Numan, "Haşdi Şabi, Başkomutanın emrine bağlı bir güvenlik kurumudur." dedi.