Bağdat Caddesi'nde 4 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan bloka sıçradı. Cadde trafiğe kapatılırken, bina tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.