Bağdat Caddesi'nde 4 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Güncelleme:
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 4 katlı bir binanın dış cephesinde çıkan yangın, kısa sürede yan bloka sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi ve yangın yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı.

(İSTANBUL) Bağdat Caddesi'nde 4 katlı bir binanın dış cephesinde çıkan yangın yan bloka sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. 16.00 sıralarında başlayan yangın yaklaşık bir saat sonra söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan bloka sıçradı. Cadde trafiğe kapatılırken, bina tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

