Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 53 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bağcılar'da bir iş yerine düzenledikleri baskında 1 şüpheliyi yakalayan ekipler, burada yapılan aramada 53 bin 100 uyuşturucu hap buldu.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.