Haberler

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda 53 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, bir şüpheliyi yakalayarak tutukladı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 53 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bağcılar'da bir iş yerine düzenledikleri baskında 1 şüpheliyi yakalayan ekipler, burada yapılan aramada 53 bin 100 uyuşturucu hap buldu.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

3 polisin şehit olduğu operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Otomobil kanala devrildi, 4 kişi kayıp

Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Araç kanala devrildi, 4 kişi kayıp
Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?