Haberler

Bağcılar'da Tornavida ile Saldırı: Şüpheli Hakkında Adli Kontrol Kararı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da elindeki tornavidayla bir kişiye saldıran 30 yaşındaki Ş.B., gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın alacak meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Bağcılar'da tornavidayla bir kişiye saldıran şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3 Eylül'de Bağlar Mahallesi'nde bir kişinin elindeki tornavidayla başka bir kişiye saldırdığı anlara ait sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.

Çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.B. (30) yakalandı.

Alacak meselesinden kaynaklandığı öğrenilen olayda saldırıya uğrayan R.K'nin (26) herhangi bir yara almadığı belirlendi.

Şüpheli Ş.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! İsim verdi

Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! Bu kez isim verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansız bedenini ablası bulmuştu! Estetisyenin ölüm nedeni belli oldu

Estetisyenin ölümünde sır perdesi aralandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.