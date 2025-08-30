Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı
Bağcılar, Bağlar Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinin çatısında yangın çıktı. Olayın ardından çok sayıda itfaiye ekibi hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale devam ederken, ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel