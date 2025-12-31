Haberler

Bağcılar'da kapısı arızalanan metrodaki tehlikeli yolculuk kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağcılar'da M1B Metro Hattı'nda ilerleyen bir metro, arızalanan kapısıyla yolcularını tehlikeye attı. Yolcular, kapı açıkken kirazlı istasyonuna ulaşmayı videoya kaydetti.

Bağcılar'da, metronun, arızalanan kapısı açık olarak ilerleriği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüye göre, M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda ilerleyen metronun Bağcılar Meydan istasyonundan hareket ettikten sonra kapılarından biri arızalandı.

İçerisinde yolcuların bulunduğu metro, kapısı açık şekilde bir sonraki Kirazlı istasyonuna kadar geldi.

Metroyla tehlikeli yolculuk yapan vatandaşlar kapıdan uzaklaşırken bu anları da cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var