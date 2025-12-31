Bağcılar'da kapısı arızalanan metrodaki tehlikeli yolculuk kamerada
Bağcılar'da M1B Metro Hattı'nda ilerleyen bir metro, arızalanan kapısıyla yolcularını tehlikeye attı. Yolcular, kapı açıkken kirazlı istasyonuna ulaşmayı videoya kaydetti.
Bağcılar'da, metronun, arızalanan kapısı açık olarak ilerleriği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüye göre, M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda ilerleyen metronun Bağcılar Meydan istasyonundan hareket ettikten sonra kapılarından biri arızalandı.
İçerisinde yolcuların bulunduğu metro, kapısı açık şekilde bir sonraki Kirazlı istasyonuna kadar geldi.
Metroyla tehlikeli yolculuk yapan vatandaşlar kapıdan uzaklaşırken bu anları da cep telefonuyla kaydetti.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel