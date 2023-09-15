Bağcılar'da Köpeği Kamyonete İple Bağlayan Şahıs Gözaltına Alındı

Bağcılar'da bir köpeği kullandığı kamyonete iple bağlayarak ilerleyen B.Ç. (51) gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılan B.Ç.'ye 4 bin 554 lira para cezası kesildi.

BAĞCILAR'da bir köpeği kullandığı kamyonete iple bağlayarak ilerleyen B.Ç. (51) gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılan B.Ç.'ye 4 bin 554 lira para cezası kesildi.

Sosyal medyada 14 Eylül Perşembe günü bir köpeğin hareket halindeki kamyonetin arkasına iple bağlandığı görüntüler yayılarak tepki çekti. Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri yaptıkları incelemede plakasını belirledikleri kamyoneti kullanan B.Ç.'yi gözaltına aldı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen B.Ç.'nin ifadesi alındı. Şüpheli B.Ç. serbest bırakılmadan önce, '5119 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14-A maddesi' gereğince 4 bin 554 lira idari para cezası uygulandı.