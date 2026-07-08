Bağcılar'da markete giren otomobil 1 kişiyi yaraladı
Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, benzin istasyonundaki markete çarptı. Kazada alışveriş yapan bir müşteri yaralanırken, markette hasar oluştu.
Bağcılar'da kontrolden çıkarak markete giren otomobilin çarptığı 1 kişi yaralandı.
Göztepe Mahallesi Bosna Caddesi'nde 34 ML 3521 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak benzin istasyonundaki markete girdi.
Kazada, markette alışveriş yapan 1 müşteri yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle markette hasar oluştu.
Otomobil, ekiplerin çalışmasının ardından marketten çıkarıldı.
Kaynak: AA / Koray Taşdemir