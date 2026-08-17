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Bağcılar'da Komşu Kavgası: 4 Yaralı, 1 Gözaltı

Bağcılar'da Komşu Kavgası: 4 Yaralı, 1 Gözaltı
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Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde iki komşu arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Şüpheli, önce bıçakla bir kişiyi yaraladı, ardından evinden aldığı tüfekle çevreye ateş açarak 3 kişiyi daha yaraladı. Olayda toplam 4 kişi hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliyi olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına aldı.

BAĞCILAR'da komşular arasında çıkan kavgada bıçakla ve tüfekle yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Komşularını yaralayan şüpheli, olayda kullandığı tüfekle beraber polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki komşu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, bıçakla komşusunu yaraladı ve ardından evine gitti.

TÜFEKLE AÇTIĞI ATEŞTE 3 KİŞİ VURULDU

Evinden tüfek alıp geri dönen şüpheli, çevreye rastgele ateş açarak 3 kişiyi daha yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandıkları belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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