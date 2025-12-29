Haberler

Bağcılar'da mezuniyet keplerine gizlenmiş 53 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi

Bağcılar'da mezuniyet keplerine gizlenmiş 53 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağcılar'da bir kargo deposuna düzenlenen operasyonda, mezuniyet keplerinin içine gizlenmiş 53 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Bağcılar'da bir kargo firmasının deposuna düzenlenen operasyonda, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan mezuniyet keplerinin içine gizlenmiş 53 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bağcılar'da bulunan bir kargo firmasının deposunu takibe aldı. 25 Aralık'ta depoya düzenlenen operasyonda, yurt dışına gönderilmek üzere paketlenen mezuniyet keplerinin karton bölümlerine gizlenmiş halde 53 bin 100 adet Captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Aralık'ta sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat o suçtan yeniden yargılanacak
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetler bulunduğu iddia edildi

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetleri bulundu
Avustralya'daki saldırının kahramanı Ahmed, masumların öldürülmesini engellemeye çalıştığını anlattı

Onlarca hayat kurtaran Sydney kahramanı: Kaybettiklerimiz için üzgünüm
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetler bulunduğu iddia edildi

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetleri bulundu
Bursa'da DEAŞ finansörü yakalandı

DEAŞ'ın finansörü Bursa'da operasyonla yakalandı
Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta

Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta