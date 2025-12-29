Bağcılar'da mezuniyet keplerine gizlenmiş 53 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi

Bağcılar'da bir kargo firmasının deposuna düzenlenen operasyonda, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan mezuniyet keplerinin içine gizlenmiş 53 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bağcılar'da bulunan bir kargo firmasının deposunu takibe aldı. 25 Aralık'ta depoya düzenlenen operasyonda, yurt dışına gönderilmek üzere paketlenen mezuniyet keplerinin karton bölümlerine gizlenmiş halde 53 bin 100 adet Captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Aralık'ta sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.