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Bağcılar'da ağabeyini bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

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Bağcılar'da iki kardeş arasında çıkan tartışma büyüdü. Bayram B., ağabeyi Muhammet Mücahit B.'yi bıçakla yaraladı. Ağır yaralı hastanede hayatını kaybederken şüpheli gözaltına alındı.

Bağcılar'da, tartıştığı ağabeyini bıçakla yaralayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Çınar Mahallesi 781. Sokak'taki bir dairede dün iki kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayram B. (28), ağabeyi Muhammet Mücahit B'yi (29) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Muhammet Mücahit B, kaldırıldığı Bağcılar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Bayram B, suçta kullanıldığı değerlendirilen bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
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