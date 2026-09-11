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Bağcılar'da kamyonla çarpışan skuter sürücüsü öldü

Bağcılar'da kamyonla çarpışan skuter sürücüsü öldü
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Bağcılar'da kamyonla çarpışan skuter kullanıcısı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bağcılar'da kamyonla çarpışan skuter kullanıcısı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çınar Mahallesi Esenler Caddesi'nde skuterle ilerleyen Suriye uyruklu Muhammet H. (49), H.H. idaresindeki 54 AE 926 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Muhammet H, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA
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