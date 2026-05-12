Bağcılar'da duş teknelerinin arasına gizlenmiş 92,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

BAĞCILAR'da kamyonette taşınan duş tekneleri arasına gizlenmiş 92,5 kilogram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken uyuşturucu maddeye el konuldu.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü ortak çalışma sonucu Bağcılar'da bulunan bir kamyonette uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin kamyonete düzenlediği baskında yer panelleri olduğu belirlendi. Narkotik köpeğinin ve narkotik polisinin detaylı incelemesi sonucu yer panelleri arasına baskılanmış yaklaşık 92,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Aracın şoförü gözaltına alınırken polis ekipleri de uyuşturucu maddeye el koydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı