Bağcılar'da kaçak alkol operasyonu: 3 gözaltı

Bağcılar'da kaçak alkol üretim deposuna düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Göztepe Mahallesi'ndeki bir deponun dışardan yapılan kontrollerinde alkol etiketleri, bandrol, kapak basma aparatı ve boş şişeler tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İ.Ç, F.Ç. ve S.K. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 40 kaçak etiketli alkol, 59 doluma hazır alkol şişesi, 27 bin şişe kapağı, 2 kapak basma aparatı ile çok sayıda etiket ve bandrol ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kaçakçılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA