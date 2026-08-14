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Bağcılar'da kaçak alkol operasyonu: 3 gözaltı

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Bağcılar'da kaçak alkol üretim deposuna yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda kaçak etiketli alkol, doluma hazır şişe, kapak ve bandrol ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.

Bağcılar'da kaçak alkol üretim deposuna düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Göztepe Mahallesi'ndeki bir deponun dışardan yapılan kontrollerinde alkol etiketleri, bandrol, kapak basma aparatı ve boş şişeler tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İ.Ç, F.Ç. ve S.K. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 40 kaçak etiketli alkol, 59 doluma hazır alkol şişesi, 27 bin şişe kapağı, 2 kapak basma aparatı ile çok sayıda etiket ve bandrol ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kaçakçılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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