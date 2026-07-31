Bağcılar'da iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda bir kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Bağcılar'da iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda bir kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Yenimahalle Mahallesi 1532. Sokak'taki iş yerine silahla ateş açılması sonucu iki kurşunun isabet ettiği iş yerinin sahibinin oğlu C.A. (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kovalamaca sonucu polis tarafından yakalanan şüphelinin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA