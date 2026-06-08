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Bağcılar'da alacakları için iş insanını kaçırıp ailesinden 3 milyon fidye istediler

Bağcılar'da alacakları için iş insanını kaçırıp ailesinden 3 milyon fidye istediler
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Bağcılar'da alacak iddiasıyla iş insanı S.K.'yı kaçıran ve ailesinden 3 milyon lira fidye isteyen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Özel harekat polislerinin katıldığı operasyonla iş insanı kurtarıldı.

BAĞCILAR'da iddiaya göre alacaklarını tahsil etmek isteyen şüpheliler, S.K. isimli iş insanını kaçırarak ailesinden 3 milyon lira fidye İstedi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla iş insanı kurtarılırken olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 Haziran saat 00.20 sıralarında 100. Yıl Mahallesi'nde iş yerinden bir kişinin zorla araca bindirilerek kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kaçırılan kişinin iş insanı S.K. olduğu ve akrabası İ.K. üzerinden alacak iddiası bulunan kişiler tarafından olayın gerçekleştirildiği belirlendi. Şüphelilerin, S.K.'nın ailesini arayarak 3 milyon lira fidye talep ettikleri belirlendi. Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, S.K.'nın Büyükçekmece'de bir evde zorla tutulduğunu belirledi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda Özel Harekat polisleri de görev aldı. Operasyonda iş insanı sağ olarak kurtarılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 3'ünün tutuklanmasına, 1'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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