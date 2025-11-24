Haberler

Bağcılar'da Handpan Atölyesi İle Sanat Dolu Günler

Bağcılar Belediyesi, 2025-2026 Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Handpan Atölyesi düzenleyerek ilçe sakinlerini sanatla buluşturdu. Her yaştan katılımcının yer aldığı atölyede teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Bağcılar Belediyesi, 2025-2026 Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında ilçe sakinlerini sanatla buluşturmak amacıyla Handpan Atölyesi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, farklı kategorilerde düzenlenen etkinlikler arasında yer alan Handpan Atölyesi'nde Selahattin Anar tarafından verilen eğitime her yaştan vatandaş katılabiliyor.

Ayda iki kez gerçekleştirilen atölyede Anar, katılımcılara hem teorik hem de pratik eğitim veriyor. Etkinlikte enstrümanın yapısı ve ses özellikleri hakkında bilgiler paylaşılırken, ardından uygulamalı çalma teknikleri öğretiliyor.

Atölyede, müzikseverler ritim duygularını geliştirme fırsatı buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, handpan kursuna gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını, ilçeye bu tür kursları açmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
