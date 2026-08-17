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Bağcılar'da Kamyonda Ölü Bulundu

Bağcılar'da Kamyonda Ölü Bulundu
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Bağcılar'da eniştesi Tevfik İçinan'dan haber alamayan H.C., park halindeki kamyonun camını kırarak içeri girdi ve eniştesini ölü buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; İçinan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın şüpheli bulunması nedeniyle inceleme sürüyor.

BAĞCILAR'da eniştesi Tevfik İçinan'dan (59) haber alamayan H.C. (49), park halindeki kamyonu kontrol etti. Camı kırarak kamyonun içine giren H.C., eniştesini ölü buldu. İçinan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Mahmutbey Mahallesi İstoç Ticaret Merkezi 2442. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, her gün kahvaltıya gelen eniştesi Tevfik İçinan'ın gelmemesi üzerine şüphelenen H.C. (49), şoförlüğünü yaptığı kamyonu kontrol etmek istedi. Kamyonun kapısının kilitli olması üzerine camı kırarak araca giren H.C., eniştesini hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tevfik İçinan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kamyonda yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından İçinan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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