Bağcılar'da Eski İş Arkadaşını Bıçakla Öldüren Garson Tutuklandı
Bağcılar'da bir kafede gerçekleşen tartışma sonucu eski iş arkadaşı Havin Taşçı'nın bıçaklanarak ölümü sonrasında gözaltına alınan garson Şeymanur S. tutuklandı. Olay, sipariş nedeniyle çıkan tartışmada yaşandı.
Bağcılar'da, bir kafede çıkan tartışmada, eski iş arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan garson tutuklandı.
Sancaktepe Mahallesi 892. Sokak'ta daha önce çalıştığı kafeye 31 Ekim gecesi gelen Havin Taşçı (20) çalışanlara sipariş verdi.
Taşçı, eski iş arkadaşı Şeymanur S'nin (19) getirdiği siparişi beğenmediğini söyleyince tartışma yaşandı.
Kafeden ayrılan Şeymanur S. evden bıçak alarak, kız kardeşi R.F.S'yle (16) birlikte iş yerine geri geldi. İki kişi arasında yeniden başlayan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Taşçı bıçaklanarak, ağır yaralandı.
Taşçı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan şüpheli Şeymanur S. ile kardeşi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şeymanur S. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, kardeşi R.F.S. ise serbest bırakıldı.