Haberler

Ailesi kayıp başvurusunda bulundu; arsa satışı anlaşmazlığında emlakçının öldürdüğü ortaya çıktı

Ailesi kayıp başvurusunda bulundu; arsa satışı anlaşmazlığında emlakçının öldürdüğü ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağcılar'da arsa satışındaki anlaşmazlık nedeniyle emlakçı tarafından vurularak öldürülen Faik Bingöl'ün cenazesi Arnavutköy'deki ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili emlakçı Özkan V. tutuklandı.

BAĞCILAR'da yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Faik Bingöl (38), arsa satışında anlaşmazlık yaşadığı emlakçı Özkan V. (39) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet, kayıp başvurusu ile ortaya çıkarken Bingöl'ün cenazesi Arnavutköy Boyalık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu.

Bağcılar'da yaşayan Faik Bingöl'ün ailesi 9 Şubat'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Bingöl'ün en son Arnavutköy Balaban Mahallesi'nden arsa satın almak için emlakçı Özkan V. ile görüştüğünü tespit etti. Özkan V. gözaltına alındı. İddiaya göre; kayıp başvurusunun yapıldığı gün saat 20.00 sıralarında buluşan Özkan V. ve Faik Bingöl arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Yapılan çalışmalarda büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan V.'ın Faik Bingöl'ü tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi. Bingöl'ün cenazesi Arnavutköy Boyalık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda bulundu. Gözaltına alınan emlakçı Özkan V. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken cinayette kullanılan silah bulunamadı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Özel'den çarpıcı Akın Gürlek yorumu: Yarın sabah daha zor olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofili dosyasında olay kare: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

Lağım patladı: Ben balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı, CHP'den ilk yorum geldi
Pedofili dosyasında olay kare: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

Lağım patladı: Ben balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
Beşiktaş krizi ayrılık getirdi

Süper Lig devi yüzünden işinden oldu
Kayıp ihbarı cinayeti ortaya çıkardı! Öldürüp ormana atmış

Kayıp ihbarı cinayeti ortaya çıkardı! Öldürüp ormana atmış