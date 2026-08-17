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Bağcılar'da Komşu Kavgada 4 Yaralı

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Bağcılar'da iki komşu arasında çıkan tartışma büyüyerek kanlı bitti. Şüpheli önce bıçakla komşusunu yaraladı, ardından evden tüfek getirip rastgele ateş açtı. Olayda toplam 4 kişi yaralandı, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Bağcılar'da, komşular arasında çıkan tartışmada 4 kişiyi bıçakla ve tüfekle yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kirazlı Mahallesi'nde, sokakta karşılaşan iki komşu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, bıçakla komşusunu yaraladı ve ardından evine gitti.

Evinden tüfek alıp geri dönen şüphelinin çevreye rastgele ateş açması sonucu 3 kişi daha yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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