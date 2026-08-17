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Bağcılar'da kamyonette ölü bulundu

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Bağcılar Mahmutbey'de Tevfik İçinan (59), haber alamayan eniştesi tarafından kamyonetinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi; cenaze otopsi için morga kaldırıldı.

Bağcılar'da bir kişi kamyonette ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi'nde H.C, haber alamadığı eniştesi Tevfik İçinan'ı (59) kamyonetinde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İçinan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İçinan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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