Bağcılar'da bıçaklı saldırıya ilişkin 4 kişi tutuklandı

Bağcılar'da bir kişinin bıçak ve silahla yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 21 Nisan'da bir kişinin Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde bir grup tarafından saldırıya uğradığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesi ile yaralanan M.Ç'nin 3 şüpheli tarafından kovalandığı, olayın ardından şüphelilerin bir araçla kaçtığı tespit edildi.

Olaya karışan şüpheliler E.K, R.Y ve E.K'nin yaklaşık bir yıl önce de M.Ç ile Alibeyköy'de kavga ettiği ve R.Y'nin bıçaklandığı, bu nedenle aralarında husumet olduğu belirlendi.

Ekipler, M.Ç. ile buluşma ayarlayıp şüphelilere bildiren Ü.Y. isimli kadını gözaltına aldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüpheli ile bu şüphelilerin Gaziosmanpaşa'da bir adreste saklanmasını sağlayan Y.A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A adli kontrol ile serbest bırakılırken, E.K, R.Y, E.K .ve Ü.Y "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.