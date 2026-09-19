Bağcılar'da bıçaklı kavgada bıçağı kullandığı belirlenen 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Bağcılar'da bıçaklı kavgada bıçağı kullandığı belirlenen 15 yaşındaki çocuk tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde sosyal medya tartışmasıyla çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Bıçağı kullandığı belirlenen 15 yaşındaki çocuk tutuklandı, gözaltına alınan diğer 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Bağcılar'da 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Demirkapı Mahallesi'nde sosyal medya üzerinden tartışan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada M.E.D. (18) ile B.D'nin (17) yaralanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, bıçağı kullandığı belirlenen E.B.S. (15) ile olay yerinde bulunan Y.E.B. (14), A.K. (19) ve M.A.A'yı (16) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B.S. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan iki grup arasındaki bıçaklı kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.