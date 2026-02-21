Haberler

Bağcılar'da 18 yaşından küçük çocuğu kurtarmak isteyen kişi bıçaklandı

Güncelleme:
Bağcılar'da 18 yaşından küçük üç çocuğun darbettiği bir olaya müdahale eden 27 yaşındaki Oğuzhan Çöpür, bıçakla yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Çöpür'ü kurtarmak isterken 6 yerinden bıçaklandı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Bağcılar'da 18 yaşından küçük 3 kişinin darbettiği çocuğu kurtarmak isteyen Oğuzhan Çöpür (27), çıkan arbedede 6 yerinden bıçaklandı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, 12 Şubat 2026 tarihinde saat 18.45 sıralarında Bağcılar Yıldıztepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı kavga ihbarını alan ekipler olay yerine geldi. İlk incelemede Oğuzhan Çöpür(27), bıçakla yaralandığı görüldü. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çöpür ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olaya karışan yaşları 18'den küçük 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Çöpür'ün bir kişinin darbedildiğini görmesi üzerine kavgayı ayırmak istediği ve bu sırada 6 yerinden bıçaklandığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Kasten Yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
