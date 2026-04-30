Bağcılar Belediyesinden 35 noktaya mini spor sahası

Bağcılar Belediyesinden 35 noktaya mini spor sahası
Bağcılar Belediyesi, ilçede ilkokul bahçelerinden merkezi noktalara kadar 35 noktayı futbol, basketbol ve voleybol için mini sahalarla donatıyor.

Bağcılar Belediyesi, ilçede ilkokul bahçelerinden merkezi noktalara kadar 35 noktayı futbol, basketbol ve voleybol için mini sahalarla donatıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yılbaşında başlayan çalışmalar neticesinde ilçede yer alan 14 ilkokulun bahçesine mini futbol ve basketbol sahası inşa edildi.

Altyapı ve üstyapısı tamamlandıktan sonra hizmete sunulan mini sahalarda öğrenciler, spor yapabiliyor. Bu alanlar ayrıca beden eğitim derslerinde de kullanılıyor.

Belediyenin "Mahalle Mini Sahaları" projesi kapsamında da ilçenin merkezi konumdaki 14 noktasına yapılan mini sahalar da hizmete sunuldu. Proje kapsamında plan ve teknik incelemeleri tamamlanan 7 noktada da çalışmalar devam ediyor.

Bu projenin tamamlanmasıyla ilçedeki toplam 21 noktadaki tesiste basketbol, futbol ve voleybol branşlarında sporseverlere hizmet verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, göreve geldikleri günden itibaren gençlerin gelişimine yönelik projelere öncelik verdiklerini kaydetti.

Yıldız, ilkokul bahçeleri ve mahallelere yapılan mini sahalarda gençlerin spor yaparak zararlı alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Ayrıca bu sahaların metalik parçalarını kendi atölyelerimizde kendi imkanlarımızla üretiyoruz. İlçemize hayırlı olsun. Bu yatırımların ilçemize kazandırılmasındaki desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş
