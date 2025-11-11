Bağbozum: Modern Bireyin İçsel Yolculuğu

(İSTANBUL) - İstanbul Film Festivali'nde ilk gösterimini yapan "Bağbozum", modern kent yaşamında sıkışmış bir bireyin geçmişiyle hesaplaşmasını konu alıyor. Yönetmen, filmi İstanbul ve Bozcaada arasındaki zıtlık üzerine kurduğunu söylüyor.

Türkiye prömiyerini 13. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Yarışma bölümünde izleyiciyle buluşan Bağbozum, şehirli bir bireyin içsel yolculuğunu konu alıyor. Filmin yönetmeni Mesut Gengeç, hikayeyi "günümüz kentinde geçim ve yalnızlıkla boğuşan, geçmişiyle yüzleşmek isteyen bir insanın hikayesi" olarak tanımlıyor. Yönetmen, İstanbul ve Bozcaada'nın filmde iki zıt dünyanın sembolü olarak kurgulandığını vurguluyor.

"İstanbul kaotik ve karmaşık bir şehir, kötü doğayı temsil ediyor. Bozcaada ise kendi dengesini koruyan, iyi doğanın mekanı. Hikayemizi bu iki kontrast üzerinden kurduk" diyen Gengeç, filmin, geçmişin yüklerinden kurtulmak isteyen başkarakterin adaya dönüşüyle başladığını belirtti.

Yönetmen, Bağbozum adının da bu temayla ilişkili olduğunu ifade ederek, "Her bağ bozumunda geçmişten bir şey toplanır ve yeni bir başlangıç yapılır. Bizim karakterimiz de sorunlarla baş edemediği bir noktada bir çıkış arıyor ve adaya gidiyor. Orada kendi içsel bağbozumunu yaşıyor" dedi.

Mesut Gengeç, bir yıl süren çekimlerin hem İstanbul'da hem Bozcaada'da gerçekleştirildiğini anlatarak, "Bir yıllık bir süreçte film çekmek çok zor. Günümüz Türkiye'sinde sinemayı ayakta tutmak için büyük mücadeleler veriyoruz. Yerel destekler çok sınırlı, ama yine de vazgeçmiyoruz. Sinemayı yaşatmak için bu çaba çok değerli" diye konuştu.

Karakterin içsel yolculuğu

Filmin başrol oyuncusu Barış Yurtsever, canlandırdığı "Burak" karakterini, "Burak, bastırılmış duygularla yaşayan, çok konuşmayan bir adam. Ben tam tersiyim ama bu rolün içine girince ister istemez onun ruh halini hissetmeye başladım. Konuşmamanın ardında büyük travmalar var ve film Burak'ın yeniden iletişim kurabildiği bir ana doğru ilerliyor" şeklinde anlattı.

Yurtsever, Zeynep Erkekli'nin canlandırdığı Alzheimer hastası anne karakteriyle olan sahnelerin de filmin duygusal merkezini oluşturduğunu belirterek, "Zeynep Hanım'la muhteşem bir uyum yakaladık. Tüm ekip olarak birbirimizi çok iyi anladık, bu da filme büyük bir içtenlik kattı" değerlendirmesini yaptı.

Boğaziçi Film Festivali'nde gösterimini yapan Bağbozum, modern bireyin içsel hesaplaşmasını doğa, yalnızlık ve umut temaları üzerinden anlatıyor. Yönetmen Mesut Gengeç ve oyuncu Barış Yurtsever filmin izleyiciyle güçlü bir bağ kurmasını umut ettiklerini belirtiyor.