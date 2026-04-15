Bafralı atıcılar il birinciliği müsabakalarında 11 madalya kazandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldız ve Genç Havalı Silahlar İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Şehit Mustafa Serin Atış Poligonu'nda düzenlenen ve il genelinden 27 sporcunun katıldığı organizasyonda, Bafra'daki okullardan 14 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda Bafralı öğrenciler, 11 madalya kazandı. Dereceye giren sporculardan 7'si, Türkiye Şampiyonası final barajını geçmeyi başardı.

Barajı geçen sporcular, mayıs ayında Mersin'de düzenlenecek Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda Samsun'u temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu antrenörü Murat Gürsel, sporcularının gösterdiği performans ve kazanılan 11 madalyanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Mersin'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda da aynı disiplinle mücadele ederek şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
