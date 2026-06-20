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Samsun sahilinde bulanan askeri mühimmat imha edildi

Samsun sahilinde bulanan askeri mühimmat imha edildi
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Samsun'un Bafra ilçesi sahilinde bulunan askeri mühimmat, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, bölge yeniden kullanıma açıldı.

SAMSUN'un Bafra ilçesi sahilinde bulunan askeri mühimmat, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Olay, Bafra ilçesi Fener Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahilde şüpheli bir cisim gören vatandaşlar, durumu mahalle muhtarına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, cismin bulunduğu alanda güvenlik önlemi alarak vatandaşların bölgeye yaklaşmasını engelledi. Yapılan incelemede askeri mühimmat olduğu belirlenen cisim, Samsun Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

İmha işleminin ardından bölge yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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