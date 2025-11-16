Bafra Görme Engelliler Derneği Akıl ve Zeka Oyunları Kursu Sona Erdi

Bafra Görme Engelliler Derneği tarafından düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Kursu sona erdi.

Kursiyerlerin başarısını kutlamak amacıyla organize edilen kapanış programında konuşan Dernek Başkanı Ömer Ergül, kursiyerlere teşekkür etti.

Güzel bir kurs geçirdiklerini anlatan Ergül, "Nice etkinliklerde hep beraber olmayı ümit ediyoruz." dedi.

Kurs eğitmeni Gamze Ateş ise dernek faaliyetlerine desteğin önemini vurguladı.

Keyifli bir kurs geçirdiklerini anlatan Ateş, "Güzel anılar biriktirdik. Başarıyla tamamladığımız kursun ardından bugün bir araya geldik." dedi.

Ateş, ayrıca engelsiz yaşam ve dayanışma mesajı vererek, "Engelli olmak yaşamaya ve üretime asla engel değildir. Hayat paylaştıkça güzeldir." ifadelerini kullandı