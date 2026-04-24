Bafra Devlet Hastanesi ambulans filosunu güçlendirdi

Bafra Devlet Hastanesi, araç filosuna bir yeni ambulans daha ekledi.

Bafra Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastane 2025 yılında evde sağlık hizmetleri, eve nakil ve diyaliz hastalarının transferleri kapsamında 2 ambulansla 3 bin 984 hastaya hizmet verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, vatandaşların sağlık hizmetine en güvenli şekilde ulaşmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Geçen yıl 2 ambulansla 3 bin 984 hastaya hizmet sunduklarını aktaran Domaç, "Filomuza kattığımız yeni aracımızla ambulans sayımızı 3'e yükselttik. Bu güçlenme, vatandaşlarımıza daha hızlı, daha etkin ve daha konforlu hizmet sunma kararlılığımızın bir göstergesidir. Her geçen gün hizmet kalitemizi artırarak daha fazla hastamıza ulaşmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.