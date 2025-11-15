Bafra'da Zincirleme Trafik Kazası: İki Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi hastaneye kaldırıldı. Otomobil, traktör ve hafif ticari aracın karıştığı kazada sürücüler yaralandı.
U.E. (48) yönetimindeki 48 NZ 994 plakalı otomobil, Örencik Mahallesi'nde A.Y.'nin (43) kullandığı 55 AGY 409 plakalı kütük yüklü traktöre ardından M.Ç. (47) idaresindeki 55 NM 555 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler U.E. ve M.Ç. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
