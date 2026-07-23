Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 6 bin 313 sentetik ecza hapı, 57 gram kokain, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda O.S'nin (34) Tepecik ve İshaklı mahallelerindeki ikametlerinde arama yapan jandarma ekipleri, 6 bin 313 sentetik ecza hapı, 57 gram kokain, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirdi.

Şüpheli, işlemleri için karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Emre Dilek
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan'dan sürpriz ziyaret: Köy kahvesinde vatandaşlar ile bir araya geldi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Bakan Fidan'dan sürpriz ziyaret
Dünya Trump'ı değil, arkasındaki genci konuşuyor! Fena trolledi

Dünya bu kez Trump'ı değil, arkasındaki genci konuşuyor
Ankara'daki fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Özel odalarda neler yapmışlar neler! Hepsi gözaltına alındı
Kış geri geliyor! İstanbul'un 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı

Plan yapanlar dikkat! Alarma geçildi, İstanbul'da denize girmek yasak
İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi'nin takımı arkadaşı oldu

Transferi resmen duyurdular! Ezeli rakibiyle aynı takımda buluştu
Dans eden diş hekimi Mısır'ı karıştırdı

Diş hekiminin videosu ülkeyi karıştırdı
Samsun'da İkaz ve Alarm Sistemi kuruldu, Valilik uyardı: Sirenler çalacak, panik yapmayın

Bir ilimizde kuruldu ve test edilecek! Valilik önceden uyardı