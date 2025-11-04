Bafra'da Traktör Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün traktörü yol kenarına devrildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün altında kalan sürücü hastaneye kaldırıldı.
M.S. (45) yönetimindeki 36 SC 735 plakalı traktör, Doğanca Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ekipler tarafından traktör altından çıkarılıp, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.