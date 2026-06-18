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Samsun'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü

Samsun'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü
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Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü Murat Kurt hayatını kaybetti, yanındaki Ufuk K. yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Elifli Mahallesi'nde Murat Kurt (22) idaresindeki 06 SBL 95 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Traktörde bulunan ve yaralanan Ufuk K. (21) ise ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
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