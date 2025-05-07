Bafra'da Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Samsun'un Bafra ilçesinde, Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde jandarma ve emniyet iş birliğiyle bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. 'Bir Kural Bir Ömür' mottosuyla düzenlenen etkinlikte, 310 kişiye trafik kurallarına dair broşürler dağıtıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, 3-9 Mayıs Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
"Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla hayata geçirilen etkinlikte, ilçe merkezinde bilgilendirme stantları kuruldu, pankartlar sergilendi.
Tekel Caddesi'nde kurulan stantta, görevli jandarma ve polis ekipleri tarafından 310 kişiye trafik kurallarını içeren bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek ve Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, etkinliğe katılarak durdurdukları araçların sürücüleriyle sohbet etti.
Bilgilendirme faaliyetleri sırasında, araçlarda bulunan çocuklara trafik temalı boyama kitapları ve şeker hediye edildi.
Jandarma ve emniyetin trafik güvenliği konusunda farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.