Bafra'da Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Burkan Perçin İçin Anma Töreni Düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, 8 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Burkan Perçin için kabri başında anma programı düzenlendi.

Şırnak-Van kara yolunda 2016'da bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Perçin, şehadetinin 8'inci yılında Gökçesu Mahallesi'nde kabrinin başında dualarla anıldı.

Gökçesu Mahallesi Camisi imamı Cemil Deniz'in Kur'an okuması ve dua edilmesinin ardından program sona erdi.

Programa şehidin ailesi ile yakınları ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri, şehidin adının verildiği Bafra Şehit Burak Perçin İlkokulu Müdür Yardımcısı Resai Arslan, sınıf öğretmeni Ahmet Cenger ile öğrenciler katıldı.