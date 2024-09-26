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Bafra'da Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Burkan Perçin İçin Anma Töreni Düzenlendi

Bafra'da Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Burkan Perçin İçin Anma Töreni Düzenlendi
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Samsun'un Bafra ilçesinde, 8 yıl önce şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Burkan Perçin için anma programı gerçekleştirildi. Şırnak-Van kara yolundaki terör saldırısında hayatını kaybeden Perçin, Gökçesu Mahallesi'ndeki kabri başında dualarla anıldı. Programa şehidin ailesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı ve okul müdürü ile öğrencileri katıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 8 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Burkan Perçin için kabri başında anma programı düzenlendi.

Şırnak-Van kara yolunda 2016'da bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Perçin, şehadetinin 8'inci yılında Gökçesu Mahallesi'nde kabrinin başında dualarla anıldı.

Gökçesu Mahallesi Camisi imamı Cemil Deniz'in Kur'an okuması ve dua edilmesinin ardından program sona erdi.

Programa şehidin ailesi ile yakınları ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri, şehidin adının verildiği Bafra Şehit Burak Perçin İlkokulu Müdür Yardımcısı Resai Arslan, sınıf öğretmeni Ahmet Cenger ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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