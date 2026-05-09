Samsun'da kayalıklara sıkışan yunusu polis kurtardı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde sahilde kayalıklara sıkışan yunus balığı, babasıyla birlikte gezintiye çıkan polis memuru Erkan Yıldırım (42) tarafından kurtarılarak denize bırakıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Fener Köyü sahilinde meydana geldi. Babası Kemal Yıldırım ile birlikte Fener Köyü sahilinde gezintiye çıkan Bafra İlçe Ehliyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erkan Yıldırım, kayalıkların arasında sıkışmış halde bir yunus balığını fark etti. Babasıyla birlikte hemen harekete geçen Yıldırım, kayalıklarda mahsur kalan yunus balığını dikkatli şekilde bulunduğu yerden çıkartarak, denize bıraktı. Bir süre kayalıklarda gezinen yunus balığı, daha sonra gözden kayboldu.

