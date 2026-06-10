Samsun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.B. yönetimindeki 35 BGA 069 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Emirefendi Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen M.Z.S.'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.Z.S, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucunda kazaya karışan otomobil, Altınkaya Mahallesi'nde park halinde bulundu.

Otomobil sürücüsü ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.